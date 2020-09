Magnesium lijkt vaatverkalking bij nierfalen te remmen

Magnesium voorkomt vaatverkalking in cellen, muizen en zeer waarschijnlijk ook in mensen. Onderzoek in drie academische ziekenhuizen bij patiënten met chronisch nierfalen zal die vraag definitief gaan beantwoorden. Anique ter Braake, fysioloog in het Radboudumc, promoveert 18 september op het magnesiumonderzoek, dat ze in recordtijd van het laboratorium naar de patiënt wist te brengen.

Eén op de tien mensen in Nederland heeft last van chronische nierschade. In deze groep komt verkalking van bloedvaten vaak voor. Dit geeft hart- en vaatziekten, waardoor nierpatiënten vroegtijdig kunnen overlijden. Momenteel is er geen effectief middel dat vaatverkalking voorkomt of vertraagt.

Opmerkelijk resultaat

Anique ter Braake behandelde muizen met ernstige vaatverkalking met magnesium. Ter Braake: “Het resultaat was opmerkelijk: het met magnesium verrijkte dieet voorkwam verkalking van de vaten volledig. De vorming van calcium-fosfaat-kristallen in de muizen werd geremd en de cellen in hun vaatwand waren gezonder. In het lab konden we vervolgens ook aantonen dat het magnesium de kristalvorming remt buiten de cel.”

Muis is geen mens

Maar een muis is geen mens. Dus moest worden uitgezocht of een behandeling met magnesium ook zou kunnen werken bij de mens. Fysioloog Jeroen de Baaij, die het onderzoek begeleidde: “Daarvoor werden allereerst bloedmonsters verzameld van patiënten met chronisch nierfalen. Als we aan dat bloed magnesium toevoegden, zagen we dat er minder snel kristallen ontstonden. Juist die kristallen stimuleren de verkalking in de vaatwand. Opnieuw een bevestiging dat magnesium belangrijk kan zijn voor de behandeling.”

Magnesium als medicijn

In cellen, muizen, bloed; tot dusver zijn de resultaten telkens veelbelovend. “Maar om te bepalen of magnesium inderdaad een effectieve behandeling tegen vaatverkalking bij chronisch nierfalen is, moeten we het middel ook daadwerkelijk testen in de mens”, zegt hoogleraar fysiologie Joost Hoenderop. “Daar zijn we onlangs ook al mee begonnen. Met steun van de Nierstichting behandelen we nu in het Radboudumc, het Amsterdam UMC en het UMCG patiënten met chronisch nierfalen met magnesium supplementen. We zijn erg benieuwd naar de resultaten die dat gaat opleveren.”