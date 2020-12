Angst en depressie bij zwangere vrouwen blijven vaak onbesproken

Vrij veel zwangere vrouwen kampen met angstige of sombere gevoelens tijdens de zwangerschap. Aan dit probleem wordt (te) weinig aandacht geschonken, ook omdat zwangere vrouwen vaak het idee hebben die gevoelens ‘erbij horen’. Verloskundigen kunnen een belangrijke rol spelen in het bespreekbaar en behandelbaar maken van het probleem. Dat schrijven onderzoekers van het Radboudumc in het vakblad Journal of Women’s Health.

Ongeveer 1 op de 5 zwangere vrouwen heeft angstige of sombere gevoelens tijdens de zwangerschap. Die gevoelens gaan soms gepaard met een minder optimale ontwikkeling van de zwangere vrouw en haar kind. Vrouwen met zulke angstige of sombere gevoelens hebben bijvoorbeeld een verhoogde kans op vroeggeboorte en postnatale depressie. De kinderen lopen iets meer risico op een lager geboortegewicht en een achterblijvende psychomotore en gedragsontwikkeling in de kinderperiode.

Weinig hulpvragen

Carolina de Weerth, hoogleraar Psychobiologie van de vroege ontwikkeling aan het Radboudumc, heeft met collega’s onderzoek gedaan naar deze gevoelens bij bijna 1500 zwangere Nederlandse vrouwen, meestal in het tweede semester van hun zwangerschap. “Hoewel we weten dat ongeveer twintig procent van de zwangere vrouwen last heeft van dergelijke gevoelens, zien we relatief weinig vragen om hulp of behandeling. We hebben onderzocht hoe dat komt, welke drempels er zijn - zowel bij de zwangere vrouw als bij de verloskundige - om die problemen te signaleren en te behandelen.”

Niét natuurlijk

Ook in het Nederlandse onderzoek had ongeveer een vijfde van de zwangere vrouwen last van angstige en sombere gevoelens. Onderzoeker Pamela Browne, eerste auteur van het artikel Prenatal Anxiety and Depression in Journal of Women’s Health: “Slechts vijftien procent van deze vrouwen wordt hiervoor behandeld, meestal met psychotherapie. Kijken we naar de lage graad van behandeling, dan valt op dat de meeste vrouwen die negatieve gevoelens zien als een natuurlijk onderdeel van de zwangerschap, iets dat er nou eenmaal bij hoort. Met dit onjuiste beeld in gedachte zullen vrouwen ook minder snel om hulp vragen.”

Rol verloskundigen

Het onderzoek maakt ook duidelijk hoe belangrijk de rol van de verloskundigen bij dit probleem is. De Weerth: “Er wordt weinig hulp gevraagd, maar áls het tot een hulpvraag of behandeling komt, dan blijken zwangere vrouwen in de meeste gevallen te zijn doorverwezen door de verloskundige. Zwangere vrouwen praten ook vaak pas over hun problemen als verloskundigen er expliciet naar vragen. Op die manier wordt de drempel om het bespreekbaar te maken een stuk lager. Sterker nog, vragen verloskundigen niet expliciet naar gevoelens van angst en depressie, dan vinden zwangere vrouwen het vaak moeilijk om het onderwerp zelf ter sprake te brengen.”

Standaard screenen?

Hoewel veel zwangere vrouwen dus gevoelens van angst en depressie hebben, blijken die problemen nog maar weinig besproken en behandeld te worden. Verloskundigen spelen een essentiële rol om de problematiek beter op de agenda te krijgen. De Weerth: “Mogelijk kan een standaard screening als onderdeel van het werk daartoe een aanzet geven.”