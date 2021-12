'Afslankmiddel Sulami bevat illegale geneesmiddelen'

'Gevaarlijke situaties'

'Ook wanneer Sulami tegelijkertijd met andere medicatie wordt ingenomen kan dit leiden tot gevaarlijke situatie', zo waarschuwt het Lareb. Uit onderzoek blijkt dat het kruidenpreparaat Sulami naast kruiden ook de illegale geneesmiddelen sibutramine en canrenone bevat. Deze worden niet vermeld op de verpakking.

Kruidensupplement

Sulami is een afslank kruidensupplement uit Indonesië. In Nederland is het middel te koop via webshops. Volgens de productinformatie is het een 100% kruidenpreparaat met zes verschillende kruiden.

Melding

Bijwerkingencentrum Lareb ontving één melding over onder andere duizeligheid, hallucinaties en slapeloosheid bij het gebruik van Sulami. Het Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum (NVIC) ontving een vergelijkbare melding. Monsters van beide gebruikers zijn onderzocht door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

NVWA, IGJ en NVIC op de hoogte gebracht

Sibutramine is sinds 2010 in Nederland een verboden afslankmiddel. Canrenone is een plaspil en niet in Nederland toegestaan. Bijwerkingencentrum Lareb heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het NVIC op de hoogte gebracht.