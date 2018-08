Glennis Grace door naar halve finale van America's Got Talent

Glennis Grace heeft zich weten te plaatsen in de halve finale van de talentenjacht America's Got Talent.

De Nederlandse zangeres kreeg van het Amerikaanse publiek genoeg stemmen voor de volgende ronde.

Simon Cowell noemde haar performance direct al 'briljant, classy en fantastisch'. Volgens jurylid Howie Mandel had dit optreden 'de absolute wow!-factor' en Mel B zei veel respect te hebben voor Glennis als alleenstaande moeder 'die dit maar eventjes flikt'. Ook het aanwezige publiek was te spreken over haar optreden.

Het publiek kreeg vervolgens een dag om te stemmen op zijn favoriete artiest, waardoor de uitslag van de liveshow pas vandaag bekend werd. De halve finales vinden plaats op 4 en 11 september. Pas na de laatste kwartfinale volgende week wordt bekend op welke datum Grace weer in actie komt.