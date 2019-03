FIOD doet 2 aanhoudingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrift. Het gaat om twee mannen van 74 en 72 jaar. Tevens zijn doorzoekingen gedaan in hun woningen in Arnhem en Berkel en Rodenrijs, daarbij is administratie in beslag genomen.

Eerder in dit strafrechtelijk onderzoek is op 4 september 2018 de 72-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij werd verdacht van witwassen van ongeveer 500.000 euro en valsheid in geschrift. Op 14 september 2018 heeft de rechter-commissaris zijn voorlopige hechtenis geschorst onder de voorwaarde dat hij tijdens de schorsing geen strafbare feiten pleegt. De man wordt er nu van verdacht de schorsingsvoorwaarden te hebben geschonden door het maken van een vals huurcontract.

Een andere verdachte in het onderzoek is een 74-jarige Nederlandse directeur van een Duitse vennootschap. Hij wordt er van verdacht om via die vennootschap vermogen in de vorm van drie Mercedessen te verhullen. Ook heeft hij met gesloten beurs een stichting met daarin onroerend goed zonder hypotheek overgenomen.