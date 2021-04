Corona zelftest: wat is het en hoe werkt het?

Het is zover: sinds kort liggen de corona zelftests in de eerste apotheken. Als je klachten hebt die kunnen horen bij het coronavirus, kun je er dus voor kiezen om een zelftest te halen bij een apotheek. Maar wat is een corona zelftest nu precies en hoe gaat dit in zijn werk? En hoe zit het met de betrouwbaarheid van een corona zelftest? Wij bespreken het allemaal in dit artikel, dus lees snel verder!

Wat is een corona zelftest?

Waar we voor een lange tijd alleen op het coronavirus konden testen bij de teststraten bij de GGD, is het nu ook mogelijk om zelf op corona te testen aan de hand van een corona zelftest. Een corona zelftest is een antigeensneltest. Aan de hand van antigenen kun je met deze corona zelftest meten of je besmet bent met het coronavirus. Een corona zelftest is dus een snelle manier om erachter te komen of je besmet bent.

Hoe werkt een corona zelftest?

Waar bij een coronatest in de teststraat bij de GGD gebruik wordt gemaakt van een lange staaf, is dit bij een corona zelftest minder het geval. Deze staaf is namelijk korter dan bij een PCR-test. Bij een zelftest hoeft de staaf minder diep de neus in, namelijk maar 2,5 centimeter. Bij een zelftest hoef je slechts 5 rondjes in de neusgaten te draaien. Daarna kun je het staafje in een buisje met vloeistof doen. Om erachter te komen of je besmet bent met het coronavirus, gaan er een paar druppeltjes van deze vloeistof op een teststrip. Deze geeft na ongeveer 15 minuten de uitslag weer. Test je positief? Dan is het wel nodig om vervolgens bij de GGD nog een PCR-test af te nemen.

Is een corona zelftest betrouwbaar?

Nu is het natuurlijk de vraag of een corona zelftest betrouwbaar is. Het is zo dat een antigeentest in staat is om veel besmettingen op te sporen. Wel kan het met een corona zelftest lastig zijn om af te lezen of je corona hebt als je nog maar weinig virusdeeltjes in je neus hebt. Het kan dus zo zijn dat je met een zelftest negatief test omdat je maar weinig virusdeeltjes hebt en je later toch positief test. Vooral in het begin en aan het einde van een infectie met het coronavirus kan het zo zijn dat je nog maar weinig virusdeeltjes hebt. Als de uitslag van jouw zelftest echter positief is, dien je in quarantaine te gaan en een nieuwe afspraak te maken bij een GGD-testlocatie voor een tweede test. Op deze manier kun je jouw uitslag bevestigen. Als ook deze uitslag positief is kan er een bron- en contactonderzoek gestart worden.

De corona zelftests hebben als doel om de veiligheid te vergroten als je in contact komt met anderen. Doordat je met een zelftest gemakkelijker, sneller en vaker kunt testen ontstaat er meer zekerheid en kan er wellicht voor gezorgd worden dat de besmettingen met het coronavirus worden beperkt. En dat is tenslotte wat we met z’n allen willen bereiken!