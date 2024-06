Nederlandse wetgeving en de impact op online casino’s

De Nederlandse wetgeving rondom kansspelen op afstand lijkt continu te veranderen. Vrijwel elk kwartaal worden de regels aangescherpt. De gevolgen hiervan zijn groot voor online casino’s. Het afgelopen kwartaal was dit voor het eerst te zien in de omzetcijfers van de goksites. De omzet en groei nam flink af en dit lijkt nog maar het begin. In mei 2024 werden nieuwe maatregelen aangekondigd voor online casino's. De meeste maatregelen worden in oktober 2024 ingevoerd. Maar hoe groot zijn de nieuwe maatregelen op online casino's?

Reclameverbod werd in 2023 ingevoerd

Sinds juli 2023 mag een casino online Nederland alleen nog gericht reclame maken. Dit betekent dat er geen borden meer langs de weg mogen of reclames op de televisie. Online reclames mogen alleen gericht zijn aan spelers die bewust zoeken op online gokken en minimaal 24 jaar oud zijn. Uiteraard heeft het reclameverbod meteen al impact gehad op de online casino's. De meeste casino's borduren nog voort op de naamsbekendheid die is opgebouwd in 2023. Maar er gaat een omslagpunt komen waarbij de websites in de vergetelheid komen. Vooral als er minder aandacht besteed wordt aan online gokken. In het eerste half jaar van 2024 was dit ook voor het eerst te zien in de omzetcijfers. De groei van de markt was een stuk kleiner, dan voorspelt.

2024 komt in het teken van speellimieten en stortingslimieten

Begin dit jaar werden er opnieuw nieuwe voorstellen in de Tweede Kamer gedaan om online casino's verder in te perken. Eén van de nieuwe regels is een limiet op stortingen in casino's. Dit is een maatregel die al langer op de plank lag en nu echt uitgevoerd werd. Spelers mogen straks nog maar 700 euro per maand besteden in een online casino. Als een speler jonger is dan 24 jaar dan ligt het limiet zelfs op 350 euro. Het is zelfs de bedoeling dat dit straks overkoepelende limieten worden. Je mag dit bedrag dan verspreid over de casino's besteden. Dit betekent dat je dus niet 700 euro in casino a mag storten en 700 euro in casino b. Je moet je budget dus verdelen over de online casino's. Deze maatregel gaat per 1 oktober 2024 in.

Gokkasten worden mogelijk ook verboden

Er zijn zelfs discussies over het verbieden van gokkasten in Nederland. Als deze maatregel echt aangenomen gaat worden, dan is de impact enorm. Ongeveer 80% van de omzet bij online casino's komt uit online slots. De spellen zijn enorm populair en spelers komen hiervoor naar online casino's. Maar volgens de overheid werken de spellen verslavend. Daarnaast zouden ze onterecht de indruk wekken dat je invloed hebt op het spel. Terwijl het puur gokken is en je totaal geen invloed hebt op de uitslag. Er is inmiddels al een motie aangenomen waarbij de gokkasten daadwerkelijk verboden worden. Maar tot nu toe zijn er nog geen concrete plannen om de maatregel echt door te voeren. Als deze maatregel echt aangenomen wordt, dan zijn de gevolgen zo groot dat spelers mogelijk illegaal gaan gokken in buitenlandse casino's. Hier zijn de regels minder streng en mogen spelers gokken op gokkasten.

Kansspelbelasting verhoging gaat mogelijk niet door

In het regeerakkoord werden er ook afspraken gemaakt over het verhogen van de kansspelbelasting. Op dit moment rekent het kabinet 30,5% Belasting en dit zou stijgen naar 37,8%. Maar uit onderzoek is al gebleken dat dit een negatief effect zou hebben op de maatschappij. Daarnaast zou de verhoging er ook voorzorgen dat het Holland Casino in de problemen komt. Dit casino is natuurlijk onderdeel van de overheid. Er wordt dus nog gediscussieerd of deze verhoging straks daadwerkelijk ingevoerd gaat worden in Nederland. Tot nu toe lijkt de invoering nog niet 100% zeker te zijn.