OM Amsterdam gaat aangiftes betreffende uitspraken Bob Vylan beoordelen

Naar aanleiding van het optreden van Bob Vylan afgelopen zaterdagavond in Paradiso zijn er vele meldingen bij de politie binnengekomen en hebben sommige organisaties en vele mensen aangegeven aangifte te willen doen. 'Het OM zal de aangiftes beoordelen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

'Feiten op rij zetten'

Het OM in Amsterdam zal op basis van de aangiftes en de uitspraken die inmiddels veelvuldig in de media zijn getoond de feiten op een rij zetten. 'Om tot een zorgvuldige beoordeling te komen is het noodzakelijk te weten wat er afgelopen zaterdagavond precies door Bob Vylan is gezegd. Zodra dat duidelijk is, zal het OM beoordelen of deze uitspraken een verdenking van een strafbaar feit opleveren', aldus het OM

OM: aangifte doen niet meer nodig

Het feit dat zoveel mensen inmiddels hebben aangegeven aangifte te willen doen, geeft aan dat deze zaak enorm leeft in Nederland. Het is voor de zaak zelf nu niet meer nodig om aangifte te doen nu het OM al begonnen is de feiten op een rij te zetten. Bob Vylan is een Engels punk- rapduo gevestigd in Londen.