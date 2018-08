Kickbokser Rico Verhoeven gaat het opnemen tegen de Braziliaan Guto Inocente

Lange tijd deden geruchten de ronde dat hij het in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zou opnemen tegen Badr Hari. Maar Hari maakte enkele weken terug zelf bekend dat het nu nog te vroeg is om opnieuw tegen Verhoeven uit te komen.

De 32-jarige Braziliaan, die zes van zijn zeven wedstrijden won bij kickboksbond Glory, daagde Verhoeven al verschillende keren uit via sociale media en beloofde hem knock-out te slaan. Rico Verhoeven kan voor een achtste keer op rij wereldkampioen worden.