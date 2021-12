Toyota GAZOO Racing is klaar voor Dakar-spektakel

Het Toyota team wordt aangevoerd door coureur Nasser Al-Attiyah en bijrijder Mathieu Baumel. In 2019 won dit duo de rally die bekendstaat als de zwaarste ter wereld. Als kersverse winnaars van de 2021 FIA World Cup for Cross Country Rallies zijn ze de grote favorieten om de Dakar Rally andermaal te winnen.

De komende Dakar Rally vindt plaats in Saoedi-Arabië en start op 1 januari 2022 in de havenstad Djedda. Op 14 januari is hier ook de finish van de rally. Nasser Al-Attiyah en Mathieu Baumel nemen met een nieuwe Toyota GR DKR Hilux T1+ deel aan de rally. Die is uitgerust met de twin-turbo V6-benzinemotor van de nieuwste Toyota Land Cruiser. De Hilux staat echter op grotere wielen en is voorzien van een nieuw single-shock-ophangingssysteem met een vergrote veerweg. Verder heeft de Hilux voor Dakar een nieuw design.