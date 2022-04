Voormalig management moet profvoetballer Stefan de Vrij 4,75 miljoen euro betalen

Mededelingsplicht geschonden

'SEG moet dat bedrag betalen omdat het de mededelingsplicht schond tijdens de overstap van de voetballer van Lazio naar Internazionale in de zomer van 2018', aldus de rechtbank.

'Ook voor De Vrij bemiddeld'

SEG stelt dat zij alleen bemiddelde voor Internazionale, zoals ook in de overeenkomst tussen De Vrij en Internazionale staat, maar de rechtbank oordeelde dat SEG óók voor De Vrij heeft bemiddeld. In dat geval moet volgens de wet transparant zijn hoe de afspraken onderling liggen, met name als sprake is van een eigenbelang bij de bemiddelaar (SEG) die zelf overeenkomsten over haar verdiensten sloot met Internazionale. Volgens die overeenkomsten kreeg SEG een (aanzienlijke) commissie. SEG heeft daarover een mededelingsplicht.

Commissie + aanvullende vergoeding

Volgens SEG meldde zij haar commissie van 7,5 miljoen aan De Vrij. Zelfs als dat vast komt te staan, voldoet dit nog niet aan de mededelingsplicht. SEG gaf namelijk niet volledige openheid van zaken door de aanvullende vergoeding van 2 miljoen euro die zij zou krijgen niet te noemen. Daarnaast stelt SEG ook niet dat zij aan De Vrij mededeelde dat zij 7,5 procent van een eventuele transfersom zou ontvangen. Volgens De Vrij hoorde hij alleen dat hij de helft van een transfersom van SEG zou ontvangen. De schending van de mededelingsplicht staat dus vast.

Geschatte schade

Het is echter onmogelijk te achterhalen wat Internazionale De Vrij zou hebben betaald als die wist van de hoge commissievergoeding aan SEG. De schade door het verlies van de kans op nadere onderhandelingen door de schending van de mededelingsplicht moet daarom worden vastgesteld. De rechtbank acht die schade van De Vrij op 50 procent (4,75 miljoen euro) van wat SEG ontving voor de deal tussen De Vrij en Internazionale.

Risico op Italiaanse belastingaanslag

Ten slotte bracht De Vrij terecht in dat er een risico is op een aanslag achteraf van de Italiaanse belastingdienst. De commissie die Internazionale aan SEG betaalde, kan volgens hem worden aangemerkt als zogenoemde fringe benefits. De Vrij kan dan worden aangeslagen voor onder andere inkomstenbelasting over het voordeel dat hij daardoor heeft gehad.

Eventuele boete

Als dat gebeurt, kunnen de fiscale aanslag Inkomstenbelasting en regionale aanslagen die hij dan moet betalen over het deel dat hij aan SEG verschuldigd was, niet als schade worden aangemerkt, omdat hij die belastingen sowieso had moeten betalen als SEG ook aan hem had gefactureerd voor haar werk. De eventuele boete of andere strafmaatregelen vallen wel onder de schade omdat SEG hem juist had moeten adviseren over deze mogelijke financiële consequenties. SEG heeft niet alsnog recht op loondoorbetaling door De Vrij.