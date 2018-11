Meisje aangehouden na tips over beschieting Maandagstraat

Naar aanleiding van binnengekomen tips na de uitzending van Opsporing Verzocht, hield de politie vandaag, woensdag 21 november, een minderjarig meisje aan. Op dinsdag 20 november besteedde het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht wederom aandacht een beschieting op een woning op de Maandagstraat in Almere. Dit keer had de recherche specifieke vragen voor de kijkers.

Na de uitzending kwamen er tien tips binnen, waarmee de recherche verder kon met het onderzoek. Dit leidde woensdag tot de aanhouding van het meisje. Zij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident dat op zaterdagavond 31 maart plaatsvond aan de Maandagstraat. De politie zal haar verhoren. Het onderzoek is nog steeds in volle gang.

Die zaterdag 31 maart zagen de bewoners rond 18.50 uur twee onbekende jongens voor hun huis staan. Plotseling werd er meerdere keren geschoten. Niemand raakte gewond, wel liep het huis schade op. De twee jongens reden weg in de richting van de Dinsdagstraat op een vermoedelijk blauwe scooter. Na de uitzending van Opsporing Verzocht van 24 april kwamen er meerdere tips binnen over de gebruikte scooter. Ook werd er anoniem informatie met de recherche gedeeld. Het onderzoek is in volle gang en deze keer heeft de recherche specifieke vragen over de kleding van de verdachten. Ook worden er verbeterde camerabeelden getoond.