3400 euro boete voor drinkende co-piloot

De Luchtvaartpolitie heeft zondag op Schiphol een 51-jarige co-piloot van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij aangehouden. De man was vanmorgen aan boord van het toestel voor een vertrekkende vlucht en had teveel alcohol genuttigd. De piloot betaalde de hem opgelegde boete van 3400 euro.

De ademanalyse gaf een definitieve uitslag van 270 ug/l, dat is 0,63 promille, waar maximaal 0,2 promille voor vliegtuigpersoneel is toegestaan. In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol nuttigen. De overige tien bemanningsleden waren alcoholvrij. Omdat het toestel zonder de co-piloot niet mocht vertrekken is de vlucht gecanceld.