Verdachten aangehouden na overval in Beesterszwaag

De politie heeft dinsdagmorgen twee verdachten aangehouden van een woningoverval in Beetsterzwaag. De beide bewoners raakten hierbij gewond.

Omstreeks 07.30 uur drongen de overvallers de woning aan de Healwei binnen en eiste onder bedreiging geld van de 68-jarige bewoner en 67-jarige bewoonster. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend.

Nadat de overvallers waren gevlucht, kon het echtpaar de politie inschakelen. De bewoners hoefden niet naar een ziekenhuis met hun verwondingen die zij opliepen tijdens de overval.

Na onderzoek kon omstreeks 08.10 uur een 50- jarige man uit Drachten en een 35-jarige vrouw uit Beetsterzwaag in een woning in Drachten worden aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de overval.