Gevluchte crossmotorrijder alsnog aangehouden

Politiemensen hielden zaterdagavond 11 februari 2023 een 26-jarige man uit Oost-Souburg aan. De man zou vrijdagavond 10 februari op zijn crossmotor een ongeval te hebben veroorzaakt en daarna te zijn gevlucht. De motorrijder was bij het ongeluk zelf ook gewond geraakt. Hij is daarom na zijn aanhouding opgenomen in een ziekenhuis. Hij wordt op een later tijdstip verder verhoord.