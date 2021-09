Akkoord compensatieregeling om te hoge rentes ABN AMRO

Klanten van ABN AMRO die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet, krijgen het te veel betaalde geld gecompenseerd. De Consumentenbond en ABN AMRO zijn het eens geworden over een compensatieregeling voor hen. De eerste klanten worden voor het einde van het jaar gecompenseerd. De bank reserveert hiervoor in totaal zo'n €250 miljoen.

De compensatieregeling geldt voor diverse doorlopende consumptieve kredieten van ABN AMRO, ALFAM en ICS. Het gaat om leningen met een variabele rente of betaalrekeningen met de optie tot roodstaan. De rente hierover hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bij ABN AMRO bleef de rente in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde.

ABN AMRO gaat de rente nu herberekenen en de te veel betaalde rente compenseren. De bedragen variëren tussen de €50 en €1750per klant. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'We zijn blij dat de bank zijn verantwoordelijkheid neemt. Het waren pittige onderhandelingen, maar er is een nette regeling uit gekomen waarmee de bank op een juiste manier zijn fouten herstelt. Daarmee is de bank een voorbeeld voor andere banken die hun klanten ook te veel rente rekenden.'

Onderzoek naar woekerrentes

In december 2020 startte de Consumentenbond een onderzoek naar woekerrentes. Eerder dat jaar oordeelde het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) dat ABN AMRO, Santander en Vesting Finance teveel rente in rekening brachten bij hun klanten.

In april 2021 gingen de Consumentenbond en ABN AMRO in gesprek om tot een terugbetalingsregeling te komen. De Consumentenbond vroeg ook de directies van Santander en Vesting Finance om te praten over een regeling, maar beide banken hebben tot op heden niet gereageerd.

Molenaar: 'Deze banken moeten nu echt ophouden met verstoppertje spelen en hun verantwoordelijkheid nemen. Ze hebben nu 2 goede voorbeelden: ABN en Rabobank.' In augustus kwam de Rabobank met een compensatieregeling voor klanten met een woekerrente.