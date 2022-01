'Huizen voorlopig niet goedkoper, wel duurder'

De ABN-Amro verwacht in haar prognose dat de daling van de rente tijdelijk is en dat de rente op Nederlandse 10-jaarsstaatsleningen onder invloed van een minder ruim beleid van de Federal Reserve op termijn weer iets zal oplopen naar 0,1% eind 2022 en 0,2% eind 2023. In lijn hiermee kan ook de hypotheekrente licht stijgen, al wordt de stijging beperkt door de felle concurrentie op de hypotheekmarkt. Per saldo blijft de hypotheekrente dus zeer laag.

In verband met de aanhoudend lage hypotheekrente, houd de bank met een verdere stijging van de huizenprijzen komend jaar.