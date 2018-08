In longen aangebracht ventiel werkt goed tegen longemfyseem bij COPD

Recent onderzoek toont aan dat met een relatief simpele ingreep enorme gezondheidswinst te behalen is voor COPD-patiënten met ernstig longemfyseem. 'Door het afsluiten van het meest aangedane gedeelte van de long met een ventiel, ontstaat er weer ruimte in de borstkas voor het beter ontplooien van het gezondere longweefsel', zo heeft het Maastricht UMC+ bekendgemaakt.

Makkelijker ademen

Daardoor kunnen patiënten makkelijker ademen en krijgen meer lucht. De nieuwe behandelmethode wordt in Nederland slecht op vier plaatsen toegepast, waaronder het Maastricht UMC+/CIRO Horn.

Longemfyseem is een vorm van COPD waarbij het longweefsel overdreven uitgerekt is en niet meer samenvalt na een ademhalingsteug. Het niet meer functionerende longweefsel blijft op die manier ruimte in de borstkas innemen en verdringt het ontplooien van nog wel functionerend longweefsel. De chronische benauwdheid die hierdoor ontstaat, levert grote beperkingen op in het functioneren van de patiënt. Een kleine groep patiënten komt in aanmerking voor chirurgische verwijdering van het aangedane longweefsel, maar dat vergt een belastende operatie aan de borstkas.

Alternatief

Sinds afgelopen jaar is in Nederland een alternatieve behandeling voor de ingrijpende chirurgische behandeling van longemfyseem beschikbaar. In het UMC Groningen is onderzoek gedaan naar effectiviteit van behandeling van COPD-patiënten met emfyseem door middel van zogenoemde endoscopische longvolumereductie (ELVR).

Met die methode worden ventielen in de longen aangebracht die hetzelfde effect hebben als chirurgisch verwijderen van het aangedane longweefsel. De ventielen worden met behulp van een slangetje (een bronchoscoop) via de mond en keel ingebracht in het beschadigde deel van de long. Het is een relatief kleine ingreep die drie kwartier duurt en onder narcose plaatsvindt.

Limburg

In Limburg wordt de ELVR-methode sinds vorig jaar toegepast. Inmiddels zijn veertig patiënten in het Maastricht UMC+/ CIRO-Horn succesvol behandeld. 'We zijn enorm blij met deze nieuwe methode. Het is veel minder belastend voor patiënten en minstens zo effectief als de chirurgische behandeling', aldus longarts Lowie Vanfleteren.

Miel Wouters, hoogleraar longziekten van Maastricht UMC+ en voorzitter Raad van Bestuur van CIRO-Horn ziet grote gezondheidswinst voor de patiënt: 'Bij verwijzing naar CIRO voor complexe COPD zal specifiek onderzocht worden of patiënten voor de gespecialiseerde ELVR-behandeling in aanmerking komen. Het versterkt de huidige longrevalidatie die niet alleen gericht is op meer lucht maar ook op door de patiënt meer ervaren gezondheid.'