Anderhalf miljoen subsidie voor onderzoek naar ontstaan van ADHD bij kinderen

Het UMCG en het Radboudumc gaan met verschillende samenwerkingspartners onderzoek doen naar de vraag hoe ADHD ontstaat en of in de toekomst preventie mogelijk is. ZonMW heeft een subsidie van anderhalf miljoen euro aan het onderzoek toegekend.

ADHD heeft een grote invloed op het leven van een kind en het gezin waar hij of zij deel van uitmaakt. Huidige behandelingen kunnen de symptomen van ADHD verminderen, maar ze genezen de aandoening niet en geven op de lange termijn geen substantiële verbetering in uitkomsten. ‘Daarom is het cruciaal om na te gaan hoe ADHD ontstaat en of preventie mogelijk is’, zegt projectleider Catharina Hartman van het UMCG.

Preventie van ADHD nauwelijks onderzocht

Preventie van ADHD is een nauwelijks ontgonnen onderzoeksterrein. Om de vroege biologische en sociale processen die gezamenlijk leiden tot ADHD te kunnen bepalen, gaan de onderzoekers 700 kinderen van 3 maanden volgen tot ze 6 jaar zijn. Dit is de periode vóór het ontstaan van ADHD. Hartman: ‘Op basis hiervan ontwikkelen we een screeningstool waarmee we jonge kinderen kunnen identificeren die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van ADHD. We voorspellen dat een substantieel deel van de kinderen dat later ADHD ontwikkelt als peuter forse problemen heeft met emotieregulatie. Ook onderzoeken we of het ontstaan van ADHD op latere leeftijd kan worden voorkomen door ouders en kind te ondersteunen in het leren van emotieregulatievaardigheden middels Parent-Child Interaction Therapy (PCIT).’

Over het onderzoek

De projectaanvraag is nauw verbonden met het TRAILS-NEXT cohort van het UMCG en is een gezamenlijk initiatief van hoofdaanvrager dr. Nanda Rommelse (Radboudumc, Karakter), projectleider dr. Catharina Hartman (UMCG; hoofdonderzoeker van het TRAILS-NEXT cohort), bestuurlijk voorzitter drs. Nienke Plass-Verhagen (Radboudumc) en mede-aanvragers dr. Petra Havinga (Radboudumc), dr. Janne Visser (JeugdGGZ Dimence), dr. Marjolein Luman (VU, Bascule), prof. dr. Sarah Durston en dr. Fleur Velders (UMCU), dr. Sandra Kooij (VU, PsyQ), dr. Rob Pereira (namens belangenvereniging Impuls & Woortblind) en Suzanne Boomsma (namens belangenvereniging Balans). Mariëlle Abrahamse en Frederique Coelman zijn betrokken vanuit hun deskundigheid met PCIT.