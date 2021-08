5 gadgets die je helpen je gezondheid te verbeteren

Er liggen tegenwoordig gadgets in alle soorten en maten in de schappen. Voor elk doel is wel een gadget te bedenken. Waar sommige vooral leuk zijn, zijn andere juist weer erg nuttig. Dit geldt zeker voor gadgets die je helpen je gezondheid te verbeteren. We zijn tenslotte allemaal in mindere of meerdere mate bezig met onze gezondheid. We zochten de 5 beste gadgets op dit gebied voor je en zetten ze op een rij.

Een smartwatch

Een smartwatch is ontzettend handig als je op je gezondheid wilt letten, want deze gadget barst van de gezondheidsfuncties en fungeert bovendien als een volwaardig sportmaatje. Smartwatches hebben zich in de afgelopen jaren in een rap tempo doorontwikkeld en is eigenlijk een verlengstuk van je smartphone, maar veel mensen gebruiken hem vooral om hun gezondheid en beweging te tracken.

Wat kan een smartwatch dan zoal voor je doen? De precieze functies verschillen per model, een duurdere smartwatch zal uiteraard meer functionaliteiten hebben dan een budgetvariant. Mogelijke functies die je in het smartwatch-landschap tegenkomt zijn het bijhouden en analyseren van je trainingen, je stappen tellen, het monitoren van je slaap, calorieën tellen en het meten van je hartslag, stressniveau en de maximale zuurstofopname in je bloed. Hiermee maakt het andere apparaten, zoals een hartslagmeter of een stappenteller, ook nog eens overbodig.

Een slimme weegschaal

Met een traditionele weegschaal kom je erachter hoeveel je weegt, maar dat zegt natuurlijk nog lang niet alles. Het is daarom aan te raden voor een slimme weegschaal te kiezen, die veel verder gaat dan een ‘normale’ weegschaal. Zo krijg je met de meeste modellen ook (onder andere) inzicht in je vetpercentage, spiermassa, vochtgehalte en botmassa. Je leert dus ontzettend veel over je lichaam!

Bovendien maak je via Bluetooth verbinding met je smartphone, zodat je alle gegevens in een app kunt zien. Je weet dan precies in welke opzichten je goed bezig bent en waar je nog aan moet werken. Dit soort inzichten werken motiverend en helpen je om je doelen eerder te bereiken.

Oordopjes voor sporten

De meeste sporters zijn het er roerend over eens dat lekkere work out-muziek onmisbaar is tijdens het sporten. Op platforms als Spotify, Deezer en YouTube vind je ontzettend veel goede afspeellijsten voor workouts, maar je kunt er natuurlijk ook zelf eentje samenstellen. Om hier optimaal van te kunnen genieten, heb je goede oordopjes nodig. Het liefst kies je voor oordopjes die specifiek bedoeld zijn voor het sporten. Het is belangrijk dat de oordopjes stevig in je oren zitten, zodat ze er niet onverhoopt uitvallen tijdens het bewegen. Ook is het zeer handig als ze tegen vocht kunnen in verband met zweten. Bovendien hoef je je dan geen zorgen te maken als je buiten sport en het plots gaat regenen. Tot slot is het prettig als ze draadloos zijn, zodat je geen last hebt van een snoer.

Een massage gun

Sporten is heerlijk en goed voor je gezondheid, maar die spierpijn achteraf is natuurlijk minder lekker. Een zogenaamde massage gun biedt uitkomst. Dit is een apparaat waarmee je jezelf een massage kunt geven. Je geniet van het effect van een professionele massage, alleen dan kun je het gewoon zelf doen én bovendien vanuit het comfort van je eigen huis (of waar dan ook). Met een massage gun bevorder je niet alleen het spierherstel, maar voorkom je ook blessures. Tot slot werkt het ook nog eens zeer ontspannend, wat natuurlijk nooit weg is en ervoor zorgt dat je lekker slaapt.

Een slimme tandenborstel

Ook een gezond gebit maakt onderdeel uit van je gezondheid. Een slecht gebit heeft zowel gevolgen voor je fysieke als je mentale gezondheid. Goede verzorging is dus essentieel! Allereerst biedt een elektrische tandenborstel ontzettend veel voordelen ten opzichte van een normale tandenborstel. Zo verwijder je hiermee twee keer zoveel tandplak, is het veel comfortabeler en kom je sneller op moeilijk bereikbare plekken. Een slimme elektrische tandenborstel is nog een stukje geavanceerder. Zo registreert deze gadget onder andere hoelang en hoe hard je poetst. Zo kun je bijvoorbeeld feedback krijgen of je niet te hard poetst en welke zones in je mond je beter moet poetsen. Via Bluetooth koppel je hem aan je smartphone, zodat alle informatie overzichtelijk op je smartphone te lezen is.