Aantal covid-19-patienten in ziekenhuis opgelopen naar 2.077, 402 op de IC

Het aantal COVID-patiënten in Nederland is opgelopen naar 2.077, dat zijn er 6 meer dan gisteren. 'Hiervan liggen er 402 op de IC. Dat zijn er 17 meer dan dinsdag', zo meldt het LCPS woensdagmiddag.

402 COVID-patiënten op de IC, 1.675 in de kliniek, 3 verplaatsingen

Van de COVID-patiënten liggen er 1.675 in de kliniek, 11 minder dan gisteren. Er zijn gisteren 3 bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 301 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 5 minder dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 36 opgenomen op de IC, 3 minder dan gisteren, en 265 in de kliniek, 2 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor de kliniek en de IC.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting op de Intensive Care is met 1 toegenomen naar 882 patiënten. Op de IC liggen nu 402 COVID-patiënten, 17 meer dan gisteren, en 480 non-COVID-patiënten, 16 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 255 toegenomen naar 14.657 bedden. In de kliniek liggen nu 1.675 COVID-patiënten, 11 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de afgelopen week gestegen.

'Geen signalen dat de stijging van ziekenhuisbezetting afneemt'

De COVID-bezetting in de ziekenhuizen is de afgelopen weken behoorlijk gestegen. Hetzelfde geldt voor de instroom van COVID-patiënten. Er zijn geen signalen dat de stijging in de COVID-bezetting afneemt.