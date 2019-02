Aflevering 'Safety First' Luizenmoeder trekt ruim 3,9 miljoen kijkers

Zondagavond startte het tweede seizoen van de Luizenmoeder op NPO. De eerste aflevering 'Safety First' scoorde direct enorm hoog met ruim 3,9 miljoen kijkers. Een nieuw record voor de populaire serie over de dagelijkse gang van zaken op de basisschool 'De Klimop'.

Record met bijna half miljoen kijkers verbeterd

In het eerste seizoen werd de best bekeken aflevering 3.489.000 keer bekeken en nieuwste aflevering van afgelopen zondag 3.965.000 keer dus bijna een half miljoen meer. De rek lijkt er wat dat betreft nog lang niet uit.

'Safety First'

In de nieuwste aflevering van het een nieuw schooljaar op 'De Klimop' draait alles om veiligheid. Juf Hannah is gepromoveerd tot klassenmoeder en Juf Ank is met haar leerlingen overgegaan naar groep 4. Directeur Anton heeft flink geïnvesteerd in een nieuwe strategie: De Klimop moet de veiligste school van de regio worden. Daarnaast is hij in zijn nopjes vanwege een nieuwe leerling: Ahmed. En zoals inmiddels bekend gaat niet alles als gepland. Terugkijken kan hier.