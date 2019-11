Nieuw programma Jan de Hoop al na één aflevering van de buis

Woensdag kreeg 'Jan houdt Hoop’ de vuurdoop op de buis. Jan de Hoop laat Maandag via Twitter weten: ''Ik was zo ontevreden over het eindresultaat dat ik Peter van der Vorst verzocht het van de buis te halen. Ook hij vond het niet goed en besloot het per direct te stoppen. We blijven praten over een programma waar we wel blij van worden.''

Het programma Jan Houdt Hoop werd vorige week woensdag het eerst uitgezonden op RTL 5 en trok 173.000 kijkers. Peter van der Vorst en Jan de Hoop gaan nog wel in gesprek over toekomstige programma’s bij RTL.