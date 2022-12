Acteur John Leddy (92) overleden

Foto: Still Youtube

Op 92-jarige leeftijd is acteur John Leddy overleden. Leddy verwierf vooral bekendheid door zijn rol als Koos Dobbelsteen in de tv-serie Zeg ‘ns Aaa.

De familie van Leddy laat weten dat hij op 25 december na een kort ziekbed in het ziekenhuis in Den Bosch is overleden. Hij laat een vrouw, vijf kinderen en elf kleinkinderen achter.

Later zal de uitvaart plaatsvinden in besloten kring in zijn woonplaats Heusden.