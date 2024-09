Man veroordeeld voor verduisteren computeronderdelen Defensie en bezit kinderporno

Marktplaats

De man bood op Marktplaats spullen aan die hij op zijn werk had verduisterd. Onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee deed iemand zich voor als koper. Na een zogenoemde pseudokoop werd de man aangehouden. In zijn woning lagen meerdere videokaarten, processors en geheugenkaarten die van Defensie - zijn werkgever - waren.

Functie

De man had op grond van zijn (burger)functie de computeronderdelen onder zich. Ook besliste hij zelf welke onderdelen hij liet vernietigen, welke onderdelen hij op zijn werkplek bewaarde en welke hij onderdelen mee naar huis nam. Hieruit concludeert de rechtbank dat de man zich schuldig maakte aan het verduisteren van goederen in dienstbetrekking.

Bezit kinderporno

Uit onderzoek naar de telefoon en andere gegevensdragers van de man bleek vervolgens dat daarop kinderpornografische afbeeldingen stonden. In totaal trof de politie 80 afbeeldingen aan, naast een grote hoeveelheid legale porno. Uit politieonderzoek bleek dat de man niet bewust zocht naar kinderporno en dat bijna alle afbeeldingen waren te linken aan de Telegram-app.

Eigen gewin

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij - ten koste van zijn werkgever - misbruik heeft gemaakt aan de omstandigheid dat hij beroepsmatig kon beschikken over de voorraden van Defensie. Dit alles deed hij om er zelf aan te verdienen.

Telegramgroepen

Ook het bezit van kinderporno rekent de rechtbank hem zwaar aan. Hoewel de man kennelijk niet actief op zoek was naar afbeeldingen van seksuele gedragingen met minderjarigen, is hij – ondanks dat hij in die periode maandelijks wel een keer een kinderpornografische afbeelding voorbij zag komen – wel doorgegaan met het binnenhalen van grote hoeveelheden pornografische afbeeldingen via Telegram-groepen. De man nam dus bewust het risico hij ook kinderporno zou binnenhalen. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij - hoewel hij wist dat kennelijk ook kinderpornografische afbeeldingen in die groepen werden gedeeld - desondanks zo lang hiermee is doorgegaan.

Bijzondere voorwaarden

Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar en hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de man zich laten behandelen en wordt periodiek gecontroleerd of hij kinderporno heeft bekeken. De reclassering houdt daar toezicht op.