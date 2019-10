Davis Kiplangat en Eva Cherono schrijven 4 Mijl van Groningen op hun naam

Ruim 18.000 sportievelingen stonden op zondag 13 oktober aan de start voor de 33e editie van het grootste loopfeest van Noord Nederland. Om klokslag 13.00 uur werd het startschot gelost door kersverse burgemeester Koen Schuiling. De Keniaan Davis Kiplangat, die vorig jaar ook de winnaar was, schreef de winst op zijn naam in een tijd van 17.27.

Kiplangat

Davis Kiplangat won een regenachtige editie van de 4 Mijl van Groningen. De Keniaan, die vorig jaar ook als eerste eindigde (17.12), liep de 4 Engelse Mijlen (6,437 km) dit jaar in een tijd van 17.27. Het parcoursrecord van 17.06 kwam dit jaar niet in gevaar. De Ugandees Mathew Job Chekwurui werd tweede in 17.57. De Nederlander Richard Douma werd knap derde met dezelfde tijd.

Cherono

Bij de vrouwen maakte Eva Cherono haar favorietenrol waar. De Keniaanse topatlete liep een uitstekende wedstrijd in 19.30. De Keniaanse Caroline Chepkemoi (20.53) werd tweede. De Nederlandse Diane van Es werd verrassend derde in een tijd van 20.57.