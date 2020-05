Aantal COVID-19 patiënten op IC gedaald naar 507, landelijke IC-bezetting weer 'normaal'

Ten opzichte van gisteren is het aantal COVID-19 patiënten dat op de Intensive Care verblijft, gedaald met 34 naar 507. Dit blijkt zondag uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Landelijke IC-bezetting weer 'normaal'

'Er liggen daarnaast 418 non-COVID-19 patiënten op de IC, 32 minder dan de voorgaande dag', aldus het LCPS. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Met deze afname is de landelijke IC-bezetting nu op het normale niveau. Daarnaast zien we opnieuw een daling van het aantal COVID-19 opnames buiten de IC naar 1054.’

Duitse IC's

Van de Nederlandse COVID-19 patiënten op de IC liggen er 492 in Nederland, 34 minder dan gisteren. En 15 in Duitsland, hetzelfde aantal als gisteren. Het aantal COVID-19 opnames buiten de IC bedraagt 1054. Dat zijn er 78 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur is er 1 verplaatsing geweest tussen de regio’s.