'Leegloop' Nederlandse IC's met COVID-19 patiënten zet gestadig door

Uitbreiding overige zorg 'goed teken'

‘Inmiddels zien we dat de non-COVID-19 zorg op een hoger niveau zit dan in de afgelopen twee maanden. Het is een goed teken dat de overige zorg weer uitbreidt’, aldus Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Nog 10 Duitse IC-bedden

Van de Nederlandse COVID-19 patiënten op de IC liggen er 422 in Nederland, 29 minder dan gisteren. En 10 in Duitsland, 2 minder dan gisteren. Het aantal COVID-19 opnames buiten de IC bedraagt 1031. Dat zijn er 79 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 3 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.